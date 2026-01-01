Част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия ще бъдат публични, реши парламентът. Депутатите приеха единодушно на първо и второ четене в едно заседание законопроект за допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители.

Националният регистър предоставя публичен достъп до информацията в частта три имена на извършителя, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и размер на наложеното наказание, предвиждат измененията. По отношение на чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления, публичният достъп включва и информация за държавата по произход.

Публичният достъп до Националния регистър за случаите на педофилия е безплатен, приеха още депутатите.

Ресорната комисия в НС прие част от данните в регистъра за случаи на педофилия да станат публични

Цвета Рангелова от "Възраждане" обясни защо е необходимо регистърът на педофилите да бъде публичен. Не само че не трябва да пазим анонимността на осъдените за педофилия, нещо повече - всички трябва да знаят кои са педофилите, които се разхождат между нас, заяви тя. От изслушването миналата седмица във връзка със случая "Петрохан“ установихме, че институциите в България не работят, институциите, които са призвани да закрилят правата на децата, бездействат, те са едни чиновници, които администрират постъпилите сигнали при тях. Ето защо се налага родителите сами да пазят децата си, допълни Рангелова.

Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") приветства тази поредна стъпка в борбата с педофилията и отбеляза, че по тази основна тема в обществото не трябва да се разделят по парламентарни групи и цветове. Този бич ескалира в последните няколко години, наблюдаваме все повече и все по-дръзки престъпления, извършвани срещу малолетни и непълнолетни, и трябва да вземем мерки срещу това, коментира той. Цяла мрежа неправителствени организации е впрегната в борбата срещу традиционното българско семейство и всички ние трябва да дадем отпор, заяви Хамид.