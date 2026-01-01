Криминално проявен свогенец открадна шест европалета от рампата на супермаркет в Своге, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Вчера, 18 февруари, по обед в Районното управление в Своге постъпил сигнал от отговорник по сигурността за извършена кражба на шест европалета от рампата на супермаркет в града.

В хода на оперативно-издирвателните действия полицейските служители разкрили и задържали извършителя – 57-годишен криминално проявен свогенец.

Той е предал доброволно отнетите вещи. Материалите са подготвени за доклад в прокуратурата.