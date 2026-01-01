26-годишен излъга полицията, че се е ударил с моторна шейна във вендинг автомат. Органите на реда обаче установили, че с колата на родителите си той се ударил в металния парапет на мост, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 6.45 часа на 22 януари в Районното управление в Своге е постъпил сигнал от столична болница за приет по спешност 26-годишен мъж с политравма и с опасност за живота.

Пред полицейските служители пострадалият обяснил, че е катастрофирал с моторна шейна в село Искрец, като се е блъснал във вендинг автомат. Предприети били незабавни оперативно-издирвателни действия за установяване на фактическата обстановка.

Изяснено е, че по-рано същата сутрин лек автомобил е самокатастрофирал в метален парапет на мост над реката в селото. От извършените справки е констатирано, че колата е собственост на родител на пострадалия.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.