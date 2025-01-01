Мъж размахва нож във влак Горна Оряховица – София, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че след приключване на работата по досъдебно производство, образувано в РУ-Своге, мъж от Долни Дъбник е привлечен като обвиняем за хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред 56-годишен мъж.

Задържаха осъждан мъж, размахвал нож към три момчета в София

Той създал конфликт с останалите пътници в купето, пял на висок глас, крещял и викал, отправял заплахи за саморазправа, като размахвал нож. Агресията му се прехвърлила и към полицейските служители, извършили задържането му – псувал ги и оказвал яростна съпротива.

Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“.