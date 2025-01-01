Съдът задържа мъж, размахвал нож към непълнолетни, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

На 31 октомври 2025 г. в ж.к. „Надежда“ в София, 32-годишният мъж е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е извадил сгъваем нож, който размахвал без причина срещу три момчета и им казал: „Искате ли да ви наръгам?“.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години.

Мъжът вече е осъждан. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за постоянен арест. Състав на съда се е съгласи с искането и наложи най-тежката мярка за неотклонение на извършителя на деянието.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.