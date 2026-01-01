През 2023 г. въглеродният отпечатък от емисиите парникови газове от стоки и услуги, потребявани в ЕС, възлиза на 9 тона въглероден еквивалент (CO2) на глава от населението, което представлява спад от приблизително 1 той спрямо 2022 г. (10 тона), отчита Евростат.

Показателят взима предвид емисии, генерирани посредством производствени вериги на консумирани в ЕС продукти, включително и емисии от внесените стоки и услуги.

Сред страните от ЕС най-малък отпечатък от емисии парникови газове регистрира Португалия (6,5 тона въглероден еквивалент на глава от населението), България (6,8 тона), следвани от Швеция и Румъния (по 6,9 тона и за двете страни).

За сметка на това най-високият отпечатък от емисии парникови газове на човек от населението отчита Кипър (14,8 тона въглероден еквивалент на глава от населението), Ирландия (14 тона) и Люксембург (12,7 тона).

През 2023 г. общият въглероден отпечатък от емисии парникови газове за всички стоки и услуги, потребявани в ЕС, достига 4 милиарда тона въглероден еквивалент. В същото време генерираните от производството на стоки и услуги емисии в ЕС са 3,3 милиарда тона.

Емисиите парникови газове, емитирани както от потреблението, така и от производството в ЕС между 2013 г. и 2023 г., са намалели съответно с 12,9 и 18,6 на сто. През 2020 г. има значителен спад на въглеродния отпечатък от емисиите парникови газове заради пандемията от КОВИД-19, но до 2023 г. емисиите на парникови газове от потреблението са на същото ниво като през 2020 г., докато емисиите от производството са намалели допълнително с 3,5 на сто.