Под ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил се водят действия по разследване по досъдебно производство за грабеж с причиняване на средна телесна повреда, съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

Около 4.18 часа на 15 февруари в Дупница на беседка до езерото в парк „Рила“ непознат мъж отправил заплахи на две жени - Й.С. и Л.Л., като поискал от тях да му дадат всичките си пари „или ще стане лошо“.

Нападателят ударил 26-годишната Л.Л. по лицето и ѝ нанесъл порезна рана с нож в областта на корема. От пострадалите били откраднати парични суми в размер на общо 230 евро. Непосредствено след деянието извършителят избягал и се укрил.

Л.Л. била транспортирана в болница, където ѝ е направена спешна животоспасяваща операция.

По случая е било образувано досъдебно производство за грабеж под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил, Териториално отделение – Дупница.

В хода на досъдебното производство е установено, че нанесеното на пострадалата Л.Л. нараняване представлява средна телесна повреда, поради което материалите по делото са изпратени по компетентност и приети от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Полицейските служители от Дупница съвместно с тези от Кюстендил и психолог от Института по психология към МВР са извършили множество процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия. Събрани са доказателства за съпричастност към престъпното деяние на 44-годишен мъж, в чийто дом са открити оръжието на нападението – нож, и дрехите, с които е бил облечен по време на нападението. Мъжът е осъждан.

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържането за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Днес ще бъде внесено в съда подготвеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.