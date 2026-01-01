Земетресение с магнитуд от 4,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази сутрин на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
Трусът, който е станал в 6:53 ч. сутринта, е предизвикал безпокойство сред жителите на района.
4.4 Magnitude Earthquake Hits Filiatra, Messinia – Strongly Felt in Messinia, Ilia & Arcadia https://t.co/tC1tEBJBzE pic.twitter.com/J7u0uHOHHJ— Greek City Times (@greekcitytimes) February 19, 2026
По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил на 9 км западно от селището Гаргалиани в югозападната част на полуострова в област Месиния. Дълбочината на огнището се оценява на 11,4 км.
Засега няма информация за нанесени щети.