Окръжната прокуратура във Варна внесе в съда обвинителен акт срещу 67-годишен лекар, който е обвиняем за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на служебните му задължения, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение в крайморския град.

Случаят е от началото на 2023 година. На 6 януари, обвиняемият, докато изпълнява своите професионални задължения, като лекар в Центъра за спешна помощ във Варна, е бил изпратен на сигнал за мъж в тежко здравословно състояние, намиращ се пред магазин в квартал „Виница“.

Свидетели забелязали, че мъжът изпил за много кратко време голямо количество алкохол и скоро след това започнал да повръща, като станал и неконтактен и по тази причина подали сигнал на спешния телефон 112.

Когато пристигнал на мястото, лекарят от спешния екип слязъл от линейката и се приближил до мъжа, за когото се отнасял сигнала. Без да осъществи преглед за изясняване на ситуацията, лекарят заявил на присъстващите свидетели, че потърпевшият е пиян и той не може да направи нищо, за да му помогне.

Той подканил неадекватния мъж да стане, но след като той не реагирал, лекарят се върнал в линейката и екипът си тръгнал. Според свидетелските показания, престоят на спешния медик на мястото бил около 2-3 минути, обясниха от прокуратурата.

Около 21:30 часа мъжът продължавал да стои на земята и преминаващ наблизо гражданин отново подава сигнал на спешния телефон 112. Въпреки че имали информация за посещението на обвиняемия, от Центъра за спешна помощ изпратили втори екип, като пристигналите на място медици установили, че мъжът е починал.

От назначената съдебномедицинска експертиза и направените анализи станало ясно, че 42-годишният мъж е починал след отравяне с етилов алкохол, допълниха от държавното обвинение и уточниха, че вещите лица в своето заключение са приели, че смъртта на мъжа има връзка с решението на обвиняемия да го остави на улицата, с което той не е изпълнил служебните си задължения на лекар в Център за спешна помощ.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.