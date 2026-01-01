Част от дрон с взривно вещество беше открита на плажа край Елените, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморската база в Бургас от състава на Военноморските сили изпълни задача по разузнаване и унищожаване на останките от дрон, изхвърлени от морето североизточно от комплекса.

Обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество.

След разпореждане на командира на Военноморските сили обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е била активирана по заповед на командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на Бургас и разрешение на началника на отбраната.

На 29 април от Министерството на отбраната информираха, че специализирани екипи от Сухопътните войски са унищожили невзривени боеприпаси, открити в област Сливен и област Кърджали.