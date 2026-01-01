Жителите и гостите на София ще могат да паркират безплатно в „синя“ и „зелена“ зона по време на предстоящите великденски празници. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.

МВР стартира днес акция по безопасност на движението в навечерието на предстоящите великденски празници.

От „Пътна полиция“ ще следят за безопасността на най-оживените участъци, където се образуват тапи заради засиленото пътуване около почивните дни, и ще разположат свои екипи около православните храмове.

През миналата година в организацията се включиха и немаркирани полицейски автомобили. При проверките служителите на реда следят стриктно дали водачите са седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, както и спазват ли се ограниченията за скоростта.

Информация за акцията ще бъде оповестена по-късно днес.