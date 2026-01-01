Честваме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски.

Пророк Йеремия е от четиримата "големи" пророци (с големи книги) в Библията. Той живял през шести век преди Христос. Бил син на юдейски свещеник. На младини Йеремия получил от Бог заръката да възвести волята Му на евреите, които по онова време се предавали на пороци и идолослужение. Йеремия, послушен на Божията повеля, започнал да укорява народа за греховете му и да предупреждава, че Божият гняв ще дойде над евреите и ще ги завладее силен народ. И това скоро се случило. Първо египтяните завзели земята им, но юдеите упорствали в греховете си и след години вавилонският цар Навуходоносор завладял Йерусалим, разграбил храма и отвел в плен много юдеи.

Йеремия дълбоко скърбял за това. Той молел Бог да смекчи праведния Си гняв и да прекрати бедствието. Бог го утешил, като му обещал, че ще изпрати на народа Спасител, Който ще се роди от рода на Давид. Йерусалим запустял. В Юдея останали само бедни хора. Йеремия предпочел да остане с тях и излял своята скръб за тежката съдба в книгата "Плач Йеремиев". А когато останалите в Йерусалим юдеи се разбунтували и убили вавилонския управител, те, изплашени от царския гняв, избягали в Египет, където насила взели със себе си и Йеремия. Там той продължил да наставлява народа, но те не искали да го слушат и един ден го убили с камъни.

Преподобномъченик Акакий, бил роден в населеното с българи Ново село (Неохори) до град Солун. Казвал се Атанасий. Още като дете го дали да учи занаят при един обущар, но той жестоко биел момчето всеки ден и то избягало. Прибрали го мюсюлмани, които го подлъгали и го обрязали.

Щом пораснал, съвестта започнала да го мъчи и Анастасий отишъл в Хилендарския манастир, където станал монах Акакий. След няколко години Акакий отишъл в Цариград, където открито се отрекъл от исляма и бил обезглавен на 1 май 1816 г.