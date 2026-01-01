Шествие-митинг по повод Деня на труда и международната работническа солидарност се проведе в София.

Събитието беше организирано от Българската социалистическа партия под надслов: „Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!“. В него бяха поканени да се включат синдикални и лявоориентирани организации и партии, както и трудещи се хора.Сборният пункт беше при езерото „Ариана“ до Лятната сцена в Борисовата градина.

Традиционно беше отбелязан и Празникът на левия печат. Бяха обособени щандове с литература. Програмата включваше още акценти върху ранната кариерна ориентация на подрастващите и интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.

БГНЕС

„1 май е празник, но преди всичко дата, на която трябва да си припомним смисъла на политиката и смисъла на живота“, заяви председателят на БСП Крум Зарков.

„Човекът не е просто средство за производство. Това, което създаваме, го създаваме заедно и то не е само за някои. Всички имаме право на достоен живот, изграден с достоен труд“, заяви Зарков.

По думите му, когато в едно общество трудът не води до достойнство, то започва да се изражда.

„За съжаление, ние сме свидетели на подобни процеси в България от десетилетия“, подчерта той.