"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 26 март - четвъртък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Президент Линкълн“, жк. „Овча купел“ 2 се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Президент Линкълн“ от ул. „Антон Колар“ до ул. „Детелина“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: на паркинга пред бл. 25.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.