"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 26 март - четвъртък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Президент Линкълн“, жк. „Овча купел“ 2 се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Президент Линкълн“ от ул. „Антон Колар“ до ул. „Детелина“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: на паркинга пред бл. 25.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.