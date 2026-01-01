25 са подадените сигнали към днешна дата в ОД-МВР Велико Търново от началото на предизборната кампания, а и малко от преди това, по 17 от тях има започнати разследвания, останалите 7 се провеждат допълнителни мероприятия, съобщиха от полицията.

Те са не са с конкретна насоченост, а голяма част от тях са подадени, защото и срещу тях са подавани.

В Свищов по време на празника Рамазан е подаден сигнал, че в джамията са раздавани помощи с парична облага, с цел гласуване за определена партия. Сигналът не е потвърден от полицията.