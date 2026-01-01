Окръжният съд в Кюстендил потвърди решението на районния съд и остави в ареста мъж, обвинен в нападение над лекар, хулиганство и закана за убийство.

Съдът посочва, че на този етап от разследването има достатъчно доказателства, които сочат, че той вероятно е извършил престъпленията. Макар да няма риск да се укрие – живее на постоянния си адрес и няма данни да е бягал – съдиите смятат, че съществува реална опасност да извърши ново престъпление.

Причината е, че обвиняемият вече е осъждан, а настоящите деяния са три отделни случая, извършени в кратък период от време и насочени срещу медицински специалисти. Те се отличават с дръзко и агресивно поведение – включително причиняване на телесна повреда и отправяне на заплахи за убийство към лекари по време на работа.

Според съда действията му показват висока лична опасност и сериозен риск за обществото. Затова мярката „задържане под стража“ остава в сила.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.