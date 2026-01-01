Министърката на туризма на Италия Даниела Сантанке подаде оставка след призив от страна на премиерката Джоржа Мелони да го направи, предадоха АНСА и Ройтерс.

Сантанке е разследвана във връзка с финансови нередности в нейни бивши фирми.

„Скъпа Джорджа, подавам ти, както ти официално пожела, оставката си от длъжността на министър, която ти реши да ми повериш и която вярвам, че съм изпълнявала по най-добрия начин според възможностите си и без никакви негативни последици“, пише Сантанке в писмото с оставка до премиера Мелони. В него тя освен това казва: „За мен беше и остава важно да подчертая, че към днешна дата свидетелството ми за съдимост е чисто".

Сантанке, която е от партия „Италиански братя“ на Мелони, първоначално се противопостави на изключително необичайното публично искане от страна на премиерката, която съгласно конституцията на Италия не може директно да уволнява министри. След това обаче тя заяви, че подава оставка само в отговор на искане от лидера на нейната партия и подчерта, че не иска да бъде изкупителна жертва за поражението на референдума, което, както Сантанке заяви, не е било със сигурност по нейна вина.

Решението на Сантанке да подаде оставка дойде, след като левоцентристката опозиция внесе вот на недоверие срещу нея, който трябваше да бъде обсъден в парламента следващата седмица, създавайки потенциално сериозно неудобство за Мелони. В долната камара избухнаха аплодисменти след новината за оставката на министърката.

„Няма да скрия известна горчивина от начина, по който завърши моят път като министър, но в живота си съм свикнала да плащам собствените си дългове, а често и тези на другите“, каза Сантанке.

Това е третата оставка на висш служител от кабинета на Мелони след неуспеха на референдума за съдебната реформа. Останалите двама души, подали оставка вчера, бяха от министерството на правосъдието и срещу тях също се водят разследвания.

Според антуража на Мелони тя е решила да изчисти кабинета си от хора, срещу които се водят разследвания.