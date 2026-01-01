Министерството на отбраната на САЩ обяви три споразумения с военни доставчици за увеличаване на производството на ракети и други компоненти, с цел попълване на изчерпващите се запаси, използвани във войната в Близкия изток.

Масовото използване на противоракетни ракети от страна на САЩ, Израел и държавите от Персийския залив за противодействие на иранските ответни удари породи въпроси относно размера на запасите.

Lockheed Martin и BAE Systems се съгласиха да увеличат четирикратно производството на ключов компонент, наречен „търсещи глави“, за THAAD – система за противоракетна отбрана на голяма височина, която се използва широко в Близкия изток.

Споразумението поставя „промишлената база в състояние на военно време“, заяви Министерството на отбраната в прессъобщение.

В края на януари Lockheed Martin вече обяви ускоряване на производството на THAAD от около 100 до около 400 на година в рамките на няколко години, предаде АФП.

Пентагонът обяви второ споразумение с Lockheed Martin за „ускоряване“ на производството на ракети за прецизни удари (PrSM) – тактически балистични ракети, използвани за първи път срещу Иран. Те са наследници на предишната тактическа ракетна система на армията (ATACMS).

Lockheed Martin потвърди поръчката за четирикратно увеличаване на производството на ракети PrSM, като заяви, че тя се основава на предишен договор на стойност 4,94 милиарда долара, възложен от американската армия миналата година.

В трета сделка Honeywell Aerospace се съгласи да увеличи производството на „критични компоненти за американските запаси от боеприпаси“, включително навигационни системи, се посочва в прессъобщение на Министерството на отбраната.