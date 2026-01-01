Пентагонът се очаква да изпрати в Близкия изток хиляди войници от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия на Сухопътните сили на САЩ, казаха пред Ройтерс двама американски представители. Агенцията отбелязва, че концентрацията на военни сили се провежда, въпреки че Белият дом се стреми към преговори с Иран.

Американските служители не уточниха къде точно в Близкия изток и кога ще бъдат разположени военните. Един от тях уточни, че не е вземано официално решение за изпращане на военните в Иран, но те ще засилят способностите за евентуални бъдещи операции в региона.

Разполагането на войници ще бъде в допълнение към разполагането миналата седмица на хиляди морски пехотинци и моряци на борда на десантния кораб „Боксер“, заедно с придружаващите го бойни кораби.

Очакваното разполагане на войски идва само ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи бомбардирането на ирански електроцентрали, с което заплашваше, заявявайки, че са се провели „продуктивни преговори“ с Иран. Техеран обаче отрече да са били водени каквито и да е разговори.