Около 400 души бяха евакуирани, след като в петзвездния хотел „Бристол“ в Париж днес избухна пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на пожарната служба във френската столица.
PARIS : Un incendie s’est déclaré dans les cuisines du Bristol, palace le plus proche de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré. Deux personnes sont blessées et 400 évacuées (Ouest-France / LP). pic.twitter.com/xbEeBNlzT2— Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 25, 2026
Двама служители на хотела са получили леки наранявания, докато се опитвали да гасят пожара, който е пламнал около 11:20 ч. (12:20 ч. българско време) в кухнята на „Бристол“.
Incendie dans l'hôtel Bristol à côté de l’Élysée, plusieurs centaines de personnes évacuées. pic.twitter.com/msdfWJKoow— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) March 25, 2026
В хотела, който се намира в близост до Елисейския дворец, често отсядат световни лидери.
Полицията затвори улица „Фобур Сен-Оноре“, а пожарът беше овладян, съобщиха пожарникарите.