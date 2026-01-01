/ БТА

Около 400 души бяха евакуирани, след като в петзвездния хотел „Бристол“ в Париж днес избухна пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на пожарната служба във френската столица.

Двама служители на хотела са получили леки наранявания, докато се опитвали да гасят пожара, който е пламнал около 11:20 ч. (12:20 ч. българско време) в кухнята на „Бристол“.

В хотела, който се намира в близост до Елисейския дворец, често отсядат световни лидери.

Полицията затвори улица „Фобур Сен-Оноре“, а пожарът беше овладян, съобщиха пожарникарите.

Елена Инджева/БТА
Последвайте ни

Свят