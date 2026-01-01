Силно земетресение край Атон на Халкидическия полуостров стресна снощи гърците, но бе усетено и на територията на нашата страна.

Няма данни за разрушения и пострадали хора.

Силно земетресение разтърси Гърция, усетено е и в България (КАРТА)

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер, според Националния ни институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН, пък, е бил с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер.

Той е регистриран в 21:08 ч. и е бил на дълбочина 5 км, в Егейско море, на 22 км от Неа Рода и на 110 км източно от Солун.

У нас земетресението беше усетено в почти цяла Южна България, най-силно в Сандански, Гоце Делчев, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково. В социалните мрежи хората споделяха, че са го усетили и по високите етажи в София. Дори имаше сигнали от Враца, Монтана, Плевен и Русе.

От снощи до тази сутрин са регистрирани множество вторични трусове. Най-силният от тях с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер, става ясно от справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН.

Няма сигнали те да са усетени у нас.