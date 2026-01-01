Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер бе усетено край Атон на Халкидическия полуостров в Гърция, усетено бе и в редица градове в България. Това показват данните на Европейския сеизмологичен център.

Трусът е регистриран в 21:08 часа на 110 км източно от Солун, Гърция. Той е бил на дълбочина 5 км, в Егейско море, на 22 км от град Неа Рода.

По данни на НИГГГ–БАН трусът е бил с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер и е регистрирано в Егейско море, на първия ръкав на Халкидики, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН.

Потребители в социалните мрежи коментират, че земетресението е било усетено в София, Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, Пазарджик, Пловдив, Дупница, Велинград, Враца, Монтана, Казанлък, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Смолян и други градове у нас. Граждани съобщават, че трусът е по-значително усетен по високите етажи на сградите.

Към момента няма подадени сигнали за нанесени щети след земетресението, усетено тази вечер в района, съобщи дежурният в Община Смолян. По думите му не са постъпвали сигнали от граждани за поражения по сгради или инфраструктура.

Областният управител Зарко Маринов също не е информиран за щети вследствие на труса.