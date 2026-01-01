Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер беше регистрирано в Северозападна Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Земният трус е станал снощи малко преди полунощ. Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина. Няма данни за пострадали и щети.

През миналата седмица в района бяха регистрирани няколко земни труса, най-силният от които беше с магнитуд 4,6 по Рихтер. 

Елена Дражева/БТА
