Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер беше регистрирано в Северозападна Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай".
Земният трус е станал снощи малко преди полунощ. Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина. Няма данни за пострадали и щети.
Magnitude 4.0 earthquake struck near Massa, Tuscany, northern Italy, at 08:13 local time, March 25, 2026, at a depth of about 11 km; shaking reported, no serious damage confirmed yet.#terremoto #sismo pic.twitter.com/hXFF554QT9— GeoTechWar (@geotechwar) March 25, 2026
През миналата седмица в района бяха регистрирани няколко земни труса, най-силният от които беше с магнитуд 4,6 по Рихтер.