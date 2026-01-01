На 26 март 2026 г. „Топлофикация София“ започва поетапното компенсаторно залесяване, след извършения ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба-2“ и отстранени дървета в нейния сервитут. Районът ще бъде облагороден с 632 стандартизирани фиданки с дебелина на ствола 10-12 см и с височина 200-250 см.

Озеленяването стартира от блок 205 със засаждането на 33 бр. фиданки. Дейностите ще се извършват в присъствието на представители от район „Искър“.

Целият процес по засаждане на фиданките се изпълнява съгласно изискванията на Наредбата на СОС за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Районната администрация на район „Искър“ е определила условията, видовия състав и конкретните локации за засаждане. Видовият състав на растителността, която ще бъде засадена включва широколистни и иглолистни дървета като явор, акация, чинар, ясен, бреза, японска вишна, смърч, ела, кедър и др.

Процесът по изпълнение и проследяване на дейностите ще се осъществява в пълна координация с районната администрация. Реализирането им се извършва на основание сключен договор между „Топлофикация София“ и район Искър, който регламентира компенсаторните мерки.

С новите фиданки районът ще се облагороди и ще се създаде по-зелена и по-приятна среда за живеене за жителите на квартал „Дружба-2“.