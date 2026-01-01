Украинци пребиха мъж в Бургас след забележка, съобщиха от полицията.

На 25 март е подаден сигнал от 43 годишния мъж. Той е съобщил, че в дворно място между улиците "Лермонтов" и "Богориди" му е нанесен побой от трима непознати младежи.

Заловиха тийнейджъри, нападнали и ограбили младежи в Благоевград

Установени са извършителите - трима украински граждани на 16, 19 и 20 години, пребиваващи в България с временна закрила.

След употреба на алкохол, те са решили да се облекчат в района на дворното място, като бургазлията им направил забележка.

Те агресирали и са му нанесли побой, от който мъжа е с лека телесна повреда. Младежите са задържани.