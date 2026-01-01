Заловиха тийнейджъри, нападнали и ограбили младежи в Благоевград, съобщиха от полицията.

Във връзка с получен сигнал за това, че на 23 март на черен път в района на жк. „Струмско“ на двама непълнолетни младежи са нанесени удари, отправени са заплахи и са им отнети чанта, мобилен телефон, маратонки и портмоне с около 50 евро от единия и мобилен телефон и портмоне с около 10 евро от другия, са установени извършителите.

Четирима пребиха младежи на черен път в Благоевград, взеха им парите и телефоните

Задържани са трима 18 годишни и един 19-годишен младеж от Петрич.

По случая се води разследване.