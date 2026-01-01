Четирима души пребиха младежи на черен път в Благоевград, взеха им парите и телефоните, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Полицейски служители на Второ Районно управление в Благоевград работят по получен сигнал за това, че около 17:05 часа на 23 март 2026 г. на черен път в района на ж.к. „Струмско“ в Благоевград на двама непълнолетни младежи от града са нанесени удари с ръце и крака и са отправени заплахи от четири непознати за тях лица.

Те отнели чанта, мобилен телефон, маратонки и портмоне със сумата от около 50 евро от единия младеж и мобилен телефон и портмоне със сумата от около 10 евро от другия младеж.

За случая е уведомена Районната прокуратура и е образувано досъдебно производство.