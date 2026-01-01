30-годишен мъж стана жертва на изнудване в София, съобщиха от СДВР.

Той е подал сигнал, че това е станало в квартал „Манастирски ливади“.

На 20 март вечерта, в съучастие трима извършители са принудили потърпевшия чрез заплахи с разпространение на компрометиращ видеоматериал да изтегли и преведе 5500 евро.

Натискът е бил упражнен както чрез заплахи, така и чрез физическа принуда. В резултат на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия са задържани трима младежи - на 17, 19 и 20 години.

Те заплашили пострадалия с два ножа, притискайки ги в тялото му. На тримата извършители са повдигнати обвинения, като им е наложен постоянен арест.