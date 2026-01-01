Софийският апелативен съд потвърди определението на първоинстанционния съд относно мерките за неотклонение спрямо седмината обвиняеми по делото на Софийска градска прокуратура за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Групата, според събраните доказателства, е действала от 2023 г. на територията на страната и е изнудвала клиенти на дружество за бързи кредити чрез заплахи, принуди, нанасяне на телесни повреди, отвличания и използване на оръжие с цел набавяне на парични и имотни облаги.

Освен обвиненията за участие в групата, седемте души са привлечени и по други обвинения за изнудване. По делото са привлечени общо осем лица, като петима от тях имат предишни осъждания за различни престъпления.

Съдът потвърди мерките за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите. Определението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Разследването по делото продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.