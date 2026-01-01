След протест на Софийска градска прокуратура Софийски апелативен съд задържа трима от обвиняемите за организирана престъпна група за изнудване.

На 28 януари 2026 г. Софийска градска прокуратура внесе в Софийски апелативен съд протест срещу определението на предишната инстанция (Софийски градски съд) от 25 януари 2026 г., с което съдът взе мярка за неотклонение парична гаранция спрямо обвинените за организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да извлича имуществени облаги от изнудвания.

Разбиха банда за изнудване: Четирима обвинени за организирана престъпна група

На 25 януари СГС определи мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 12 500 евро спрямо Д. П. – обвинен като ръководител на групата, 10 000 евро спрямо А. Б., 5 000 евро спрямо Н. И. и 2 500 евро спрямо Б. С., обвинени като участници в групата.

Софийската градска прокуратура иска от съда спрямо обвиняемите да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

На 3 февруари Софийски апелативен съд отмени определението от 25 януари на СГС като неправилно и уважи искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо ръководителя на групата и двама от участниците, и 5000 евро гаранция спрямо третия.

Определението на Софийския апелативен съд е окончателно. Разследването по случая продължава.