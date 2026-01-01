Кметът на София Васил Терзиев и председателят на БАН Евелина Славчева подписаха спогодба във връзка с парк „Кукуряк“. Спогодбата е свързана с изграждането на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ и урежда дългогодишен спор за земята, на която ще се намира бъдещият парк. Церемонията бе в сградата на Централното управление на БАН.

Това е наш дългогодишен дълг към хората в "Овча купел" и съм щастлива, че сагата, започнала преди повече от 16 г., завършва по този щастлив начин, каза председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева. Тя благодари на екипа на Столична община и на екипа на БАН, както и за помощта на гражданите. Вярвам, че това е само първата стъпка за реализацията на един прекрасен парк на общината, добави Славчева.

Този проект беше едно от първите неща, с които се сблъскахме като администрация и го взехме много присърце, каза Васил Терзиев. Двете страни имаха не малка доза скептицизъм дали ще успеем да направим това добро дело за гражданите в „Овча купел“, добави той и също благодари на екипите на БАН и на Столична община. Надявам се след години да сме много горди с постигнатото, такива проекти изискват много високо ниво на гражданска енергия, каза още Терзиев и пожела на хората да бъдат все така упорити, докато не постигнат добри резултати за софиянци. Това е добър пример как сложни проблеми, с голяма история и предубеденост от двете страни, могат да намерят решение, допълни Терзиев.

През 2019 г. нещата бяха подготвени да влязат в съда заради собствеността на имотите, каза кметът на район „Овча купел“ Ангел Стефанов. Тогава реших по друг начин да бъдат решени въпросите, ако е възможно, извървяхме доста труден и неравен път, заедно с тогавашния председател на БАН - Юлиян Ревалски. Това е първото стъпало, което трябваше да качим, може би най-голямото, предстои още да се катерим, за да направим парк „Кукуряк“, но смятам, че пътят пред нас е открит, добави той.

През февруари Столичният общински съвет прие доклад на кмета Васил Терзиев за постигане на споразумение с Българска академия на науките, което да даде окончателно решение на дългогодишния казус с реализирането на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“.