Българин е част от журито, което избира новата визия на евробанкнотите. Чавдар Кенаров беше избран от Европейската централна банка да представлява страната ни сред експертите от 21 държави, които ще оценяват дизайна на новата серия банкноти.

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев проведе среща с Чавдар Кенаров по повод участието му в експертното жури, което ще участва в избора на новата визия на евробанкнотите, съобщиха от БНБ.

Кенаров е избран от Европейската централна банка (ЕЦБ) след процес на номинации от централните банки на 21-те държави членки на еврозоната да представлява страната ни в състава на журито. Той е председател на Българската асоциация на комуникационните агенции в мандат 2022-2025 г. и създател на агенция „Ноубъл Графикс“ (Noble Graphics).

Кристин Лагард и Димитър Радев показаха българските евробанкноти (ВИДЕО)

Процесът по обновяване на дизайна на евробанкнотите беше иницииран от ЕЦБ през 2021 г. Целта е новата серия да отразява развитието на технологиите за печат и защита срещу фалшифициране, както и нарастващите изисквания за устойчивост при производството, се посочва в съобщението. Двете теми, по които работят участниците в конкурса са „Реки и птици“ и „Европейска култура“.

„Фактът, че България има свой представител в журито за определяне на визията на новите евробанкноти е признание както за страната ни, така и за професионалния капацитет, който тя има в тази област. Това има и своя естествен контекст в утвърдените позиции на БНБ и нейната печатница в сферата на дизайна и защитата на банкнотите“, отбеляза управителят на БНБ Димитър Радев.

„За мен е чест да представлявам България в журито, сформирано от ЕЦБ, и да участвам в този процес заедно с представители на още 20 държави. Това е висока професионална отговорност и възможност за участие в проект с европейско значение“, каза Чавдар Кенаров.

По време на срещата беше подчертано значението на процеса по обновяване на евробанкнотите и участието на България в него чрез национален представител в журито. Очаква се работата на журито да приключи през май - юни, а окончателният дизайн на новите евробанкноти да бъде избран до края на 2026 г.

БНБ и „Печатница на БНБ“ АД имат международно признание в областта на дизайна и защитата на банкнотите, се отбелязва още в съобщението.

През 2019 г. БНБ получи наградата „Банкнота на годината“ за банкнотата от 100 лева в рамките на форума High Security Printing EMEA в Малта. През 2025 г. „Печатница на БНБ“ АД беше отличена с първо място в категорията „Най-добра рекламна банкнота“ за мотива „Ефектът на пеперудата“, създаден по повод 30-годишнината на дружеството, на същия международен форум, проведен в Базел, Швейцария.