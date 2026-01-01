Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 19 471,77 евро, представляващи обезщетения в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, постановени на 09.09.2025 г. и 22.01.2026 г.

1. По жалбата „Иларева и други срещу България“ тримата жалбоподатели - правозащитници, повдигат оплакване, че българската държава е нарушила чл. 8 от Конвенцията (правото на личен живот) във връзка с чл. 14 (забрана на дискриминацията), поради невъзможността на националните власти да проведат ефективно разследване на отправени в социалните мрежи смъртни заплахи срещу тях от частни лица във връзка с професионалните им дейности. Съдът е приел, че начинът, по който наказателноправните механизми са били приложени в настоящия случай от разследващите органи, е бил недостатъчен и представлява нарушение на задълженията на държавата по член 8 от Конвенцията във връзка с член 14 от Конвенцията. И отбелязва, че обхватът на разследването е бил необосновано ограничен, не е събирана информация по очевидни линии на разследване и др.

На първия и третия жалбоподател ЕСПЧ е присъдил по 4500 евро за неимуществени вреди, а на втория-5500 евро. Освен това държавата трябва да плати и 2521,77 евро за съдебни разходи и разноски.

2. Жалбата „Илиев срещу България“ касае оплаквания за неадекватни условия на задържане в Затвора в Ловеч в периода 2016 - 2017 г. Позовавайки се на водещото дело срещу България в това отношение - „ Нешков и други срещу България “ (жалба № 36925/10 и 5 други), ЕСПЧ намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията (забрана на изтезанията) и в настоящия случай. Въпреки че в рамките на съдебни производства по ЗОДОВ съдилищата също са признали нарушенията и са присъдили обезщетения за претърпените неимуществени вреди, размерът на тези обезщетения е бил много по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение, което е направило средството неефективно и в конкретния случай. С оглед на това, Съдът присъжда на жалбоподателя сумата от 2200 евро за неимуществени вреди и 250 евро за разноски.