Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков ще бъде удостоен с „Почетен знак, едностранен плакет на Община Харманли“. Той ще получи признанието на родния си град Харманли на церемония по повод празника на града, който се отбелязва на втори май.

Решението за удостояването му с почетен знак бе прието по предложение на кмета на Харманли Мария Киркова единодушно и с аплодисменти по време на заседание на Общинския съвет. Освен знака и плакета, съветниците решиха и присъждане на парична сума от 1000 евро за спортиста.

Божидар Саръбоюков е роден на 6 август 2004 година в Харманли. През 2023 година завършва СУ „Неофит Рилски“ в родния си град. Към момента е студент във втори курс в Национална спортна академия „Васил Левски“ в София.

Той е изключително универсален състезател в леката атлетика, който се състезава успешно в три дисциплини – скок на дължина, скок на височина и троен скок. Със своите резултати се утвърждава като един от най-перспективните и успешни млади атлети в Европа и света, което дава възможност за развитие на спорта в Община Харманли, прославя името на града и затвърждава неговия престиж както в страната така и на международната спортна сцена, се казва в приетата от съветниците докладна за присъждане на отличието.

Преди ден министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети Божидар Саръбоюков и Александра Начева за представянето им на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша.