Министерският съвет одобри искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, прието на 13 март 2026 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2026 г.).

Припомняме, че на 13 март парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Решението за предприемане на мерки заради ценовия шок бе внесено от "ДПС-Ново начало" и беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се".

Решението предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът ще трябва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли и земеделски производители.