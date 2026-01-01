DARA постави нов рекорд на Евровизия 2026, след като донесе на България една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория Израел българската звезда записа най-голямата разлика между първо и второ място досега, сочат международни медии, подобрявайки рекорда от 169 точки, поставен от Александър Рибак с песента Fairytale на Евровизия 2009 в Москва.

Песента е написана от самата DARA, заедно с Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа и Димитрис Контопулос, а сценичното представяне е дело на Fredrik Rydman. Победата е историческа и с още нещо - за първи път от Евровизия 2017 насам журито и публиката избраха един и същ победител.

Със своето изпълнение на песента „Bangaranga“ тя събра общо 516 точки и остави сериозна разлика пред конкуренцията, което ѝ осигури място сред най-запомнящите се победители на сцената на Евровизия.

Тя получи 312 точки от зрителския вот и 204 точки от международното жури, с което донесе първа победа за България в историята на „Евровизия“ и осигури домакинството на страната за следващото издание на конкурса.

На второ място остана Noam Bettan, който представи Израел и събра 343 точки.