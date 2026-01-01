Петдесет и седемгодишна учителка е в критично състояние в болница в Бергамо, след като беше намушкана пред училище в близкия град Трескоре Балнеарио днес, съобщи АНСА.
Жената, която е била преподавателка по чужди езици, е транспортирана по спешност до болницата с хеликоптер. Заподозреният е 13-годишен осмокласник.
Случаят е поредният от серия прояви на насилие в италианските училища, включително нападения на ученици срещу учители и съученици, както и атаки срещу преподаватели от страна на родители, отбелязва агенцията.
È forte il sospetto che questo 13enne sia cresciuto in un contesto famigliare educativo non esattamente ottimale.— Vittorio Xlater ⭐⭐ 🇪🇺🇺🇦🦁 (@VittorioXlater) March 25, 2026
Non è sempre assurdo che il tribunale dei minori intervenga, magari prima che qualcuno finisca in terapia intensiva.https://t.co/Wbx4DZ8MdT
Министърът на образованието Джузепе Валдитара заяви, че нападението подчертава необходимостта от бързо приемане на мерките на правителството срещу насилието сред непълнолетните.
Сред предложените мерки е забрана непълнолетни да купуват или носят ножове с по-дълги от пет сантиметра остриета.
Stamattina, prima delle 8, davanti all’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa di francese di 57 anni è stata aggredita a coltellate da uno studente di terza media di soli 13 anni…— Libero (@Libero_official) March 25, 2026
"Случилото се в училището в Трескоре Балнеарио е дълбоко шокиращо. Изразявам най-дълбоката си съпричастност към учителката, нейното семейство и училищната общност", заяви министърът.
La testimonianza di uno delle madri accorse all’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci”, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una professoressa di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, è stata ferita a coltellate da uno studente prima dell’inizio delle lezioni. pic.twitter.com/GgrWWuyITk— La Stampa (@LaStampa) March 25, 2026
По думите му инцидентът показва спешната необходимост от строги правила срещу младежката престъпност и незаконното разпространение на оръжия сред младите хора. Той добави, че тези мерки трябва да бъдат допълнени от вече въведени инициативи в училищата, свързани с дисциплината, възпитанието в уважение и предстоящи програми за психологическа подкрепа.