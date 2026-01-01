Учениците с български корени ще продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Одеска област. Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес. Това предвижда одобреният от Министерския съвет нов Протокол между МОН и Министерството на образованието и науката на Украйна, който надгражда подписания през 2000 г.

В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на родния си език.

Българската страна поема ангажимент да провежда курсове за повишаване на квалификацията на преподавателския състав на Болградската гимназия във висшите училища в нашата държава, както и езикови курсове и практики за ученици от гимназията. Също така по искане на украинската страна ще могат да се командироват квалифицирани учители по български език и литература, история и география на България, българска народна музика, български народни танци и други предмети.

Протоколът се сключва на основание на действащо от 1994 г. Споразумение между образователните министерства на двете държави.