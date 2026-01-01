Задържаха 25-годишен мъж за насилие към бившата му приятелка в Русенско, съобщиха от полицията.

На 24 март е подаден сигнал за скандал между жената и нейния бивш партньор в населено място от община Сливо поле.

Млад мъж нападна с удари по лицето бившата си приятелка в Шумен

Сигналът е бил подаден от майката на жената, като тя посочила, че това е станало пред дома ѝ. При първоначалната проверка на адреса не са установени конкретни данни за домашно насилие, като сигналът е бил документиран от екипа по необходимия ред.

По-късно същата вечер, е получен втори сигнал от жената - този път, че дъщеря Ѝ е намерена да лежи в безсъзнание пред дома си. С линейка е транспортирана до лечебно заведение в Русе, където била приета за медицински прегледи и е установено, че е в задоволително общо здравословно състояние, без видими наранявания.

Тя е отказала да бъде хоспитализирана и по случая се води разследване.