Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) е определено за „експлоатиращ ядрена инсталация" в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

ДП РАО е юридическо лице, създадено на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. В неговия предмет на дейност се включват управлението на радиоактивни отпадъци, изграждането, експлоатацията, рехабилитацията и реконструкцията на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, превозът им извън площадката на съответното ядрено съоръжение, както и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

ДП РАО е в заключителна фаза на въвеждане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО), за което през февруари 2026 г. е подписан констативен акт (образец 15). Срокът за въвеждане в експлоатация на хранилището е 1 април 2026 г.

За да бъде приключена регулаторната процедура и хранилището да получи разрешение за въвеждане в експлоатация е необходимо с акт на Министерския съвет да се определи ДП РАО за лице, което по силата на международното и националното право е „експлоатиращ ядрената инсталация“.

Същевременно, условие за издаване на разрешение за експлоатация на НХ РАО е наличието на финансова гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда. Практиката в Република България, както и в повечето държави от ЕС, е видът на финансовата гаранция да бъде застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността за ядрена вреда.

С днешното си решение Министерският съвет определи и вида на финансовата гаранция, а именно - застраховка „Обща гражданска отговорност“, която ще бъде сключена със специализиран пул - ГД „Български национален застрахователен ядрен пул“.