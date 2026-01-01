Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота – паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка.

Проучване на Center for BrainHealth към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот – дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4 000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на три години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за „мозъчно здраве“.

Учените използват индекса BrainHealth Index, който оценява три области: яснота на мисленето (памет, концентрация и логика), свързаност (социални отношения и чувство за цел) и емоционален баланс (устойчивост на стрес). Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и „таван“ на подобрение – дори участници с високи резултати продължават да се развиват.

Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5–15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността – способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот.

Според учените резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се „запазва“, и че малките постоянни навици имат голям ефект.