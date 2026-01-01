В Закарпатска област, Западна Украйна, са били регистрирани най-масираните въздушни атаки след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде Укринформ, позовавайки се на ръководителя на регионалната военна администрация Мирослав Билецки.

„В Закарпатска област продължава най-масираната атака след пълномащабната инвазия. Експлозии се чуха в няколко населени места в областта“, каза Билецки и посочи, че цялата информация ще бъде предоставена по-късно.

Той съобщи още, че въздушната тревога в областта продължава, и призова местните жители да не напускат укритията си.

По-рано украинските ВВС съобщиха за движение на руски ударни дронове към различни градове в Закарпатска област по време на комбинираната мащабна въздушна атака, която продължава в цяла Украйна от сутринта.

Унгария „категорично осъжда“ руските въздушни удари по населените с етнически унгарци райони в Западна Украйна, каза външната министърка Анита Орбан във видеоизявление във Фейсбук. Тя посочи, че ударите ще бъдат включени в дневния ред на първото заседание на правителството на премиера Петер Мадяр по-късно през деня, цитирана от Ройтерс.

В Закарпатска област, която граничи и с Унгария, живеят голяма част от представителите на унгарското малцинство в Украйна.

Посланикът на Русия в Будапеща бе извикан в Министерството на външните работи на Унгария.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства привикването на руския посланик като "важно послание".

"Москва отново показа, че е сериозна заплаха не само за Украйна, но и за всички свои съседи и Европа като цяло", написа в Телеграм Зеленски от Румъния, където взе участие във форум по сигурността.

Междувременно Словакия затвори за два часа днес границата си с Украйна на фона на руските въздушни атаки в Закарпатска област, предаде Франс прес. Решението бе взето от съображения за сигурност