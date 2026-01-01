Русия възобнови ударите срещу Украйна след изтичането на тридневното примирие, като атакува столицата с дронове и уби един човек в източната област Днепропетровск, съобщиха украинските власти. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви примирието на 8 май, часове преди честванията на Русия по повод победата във Втората световна война, като каза, че се надява то да бележи „началото на края“ на четиригодишния конфликт. Но още преди изтичането му двете страни си разменяха обвинения за нападения срещу цивилни, които нарушават примирието.

След като днес, 12 май, примирието приключи, Киев беше подложен на атаки с дронове, според украинските власти. „В момента над Киев летят вражески безпилотни летателни апарати. Моля, останете на сигурно място, докато тревогата не бъде отменена“, написа в Telegram шефът на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко.

Сирената за тревога беше първата потвърдена в столицата от 8 май, преди влизането в сила на примирието. Регионалната военна администрация на Киев призова жителите да останат в убежища и съобщи, че противовъздушната отбрана може да действа в района, предаде АФП.

Един човек е загинал, а поне още четирима са ранени при руски удари в Източна Украйна, съобщиха регионалните военни власти. Ударите са убили мъж и са ранили жена в района на Синелников в Днепропетровска област, съобщи в Telegram шефът на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Той добави, че още трима души са ранени при удари в други части на Днепропетровска област.

От руска страна „средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 27 украински безпилотни летателни апарата“ над регионите Белгород, Воронеж и Ростов от полунощ до 7:00 ч. московско време, съобщи руското министерство на отбраната.