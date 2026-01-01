Руският президент Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди, че страната ще обяви примирие на 8 и 9 май. "Очакваме украинската страна да последва този пример", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Русия предупреди, че ще нанесе "масиран ответен удар по центъра на Киев", ако Украйна се опита да провали честванията по случай Деня на победата - 9 май, предаде ТАСС.

"Ако киевският режим се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев", се казва в изявление, публикувано тази вечер от Министерството на отбраната на Руската федерация.

В същото време ведомството изрази очакване украинската страна също да спазва прекратяването на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ще Украйна ще се придържа към спиране на огъня от полунощ на 5 май, предаде Ройтерс.

“Към днешна дата не е постъпило нито едно официално обръщение към Украйна относно условията за прекратяване на военните действия, за което се говори в руските социални мрежи. Смятаме, че човешкият живот е несравнимо по-голяма ценност от "отбелязването" на каквато и да е годишнина. В тази връзка обявяваме режим на примирие, считано от 00:00 часа в нощта на 5 срещу 6 май”, пише написа украинския президент в Телеграм.

Зеленски добави, че Украйна ще "реагира симетрично от посочения момент нататък".

Междувременно украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко, заяви, че броят на убитите при днешните руски удари срещу Украйна вече са 14, а ранените са близо 60, предаде Укринформ.

Клименко написа в Телеграм, че руските сили са извършили над 70 атаки из цялата страна. "Най-тежко засегнат е град Мерефа в Харковска област, където при вражески удар бяха убити седем души. В град Вилнянск в Запорожска област бе поразена църква. Двама вярващи са убити", добави министърът.

По-рано украинският министър на външните работи Андрий Сибига отхвърли руската инициатива като "поредната манипулация".

Според Киев идеята на Москва е да може традиционният парад в Москва по случай Деня на победата да може да премине спокойно без заплаха от украински въздушни атаки.