Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за защита на потребителите и Закона за съдебната власт, както и предложение за удължаване с още една година на действието на текстове от Закона за въвеждане на еврото. Това предвижда програмата на днешното пленарно заседание.

Законопроектът, внесен от „Прогресивна България“, предвижда част от разпоредбите, свързани с контрола върху цените при въвеждането на еврото, да бъдат прехвърлени в Закона за защита на потребителите и да останат в сила до 9 август 2027 г. Запазва се забраната за повишаване на цените на стоки и услуги без икономическа обосновка, като се въвежда и понятието „справедлива цена“. Методиката за определянето ѝ ще бъде изготвена от Министерството на икономиката и утвърдена от Министерския съвет.

Предвижда се Комисията за защита на потребителите да получи разширени правомощия, включително възможност за налагане на двойно по-високи санкции. За физически лица глобите ще бъдат между 1000 и 10 000 евро, а за юридически лица и еднолични търговци – от 5000 до 100 000 евро. Големите търговци с оборот над 5 112 919 евро ще бъдат задължени ежедневно да публикуват ценова информация в машинночетим формат.

В мотивите на вносителите се посочва, че целта е да се гарантират прозрачност и защита срещу необосновано и спекулативно увеличение на цените в чувствителен икономически период, без да се ограничава свободният пазар.

Депутатите ще разгледат и три проекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Част от предложенията ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет да взема кадрови решения при изтекъл мандат, както и възможността лица, заемали висши ръководни постове в съдебната система, да бъдат избирани веднага за членове на ВСС.

Проектът на „Прогресивна България“ предвижда членове на ВСС да не могат да бъдат лица, които през последните седем години са били част от кадровия орган или са заемали длъжностите главен прокурор, председател на върховен съд или техни заместници. Предлага се още министърът на правосъдието да може да спира решения на ВСС при обжалване.

От „Продължаваме промяната“ предлагат ВСС с изтекъл с повече от година мандат да не може да взема кадрови решения, освен при необходимост за нормалното функциониране на съдебната система. Законопроектът на „Демократична България“ предвижда ограничаване на намесата на прокуратурата извън наказателното производство и разширяване на кръга от институции, които могат да искат предсрочно освобождаване на главния прокурор. И проектите на ПП и ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на ВСС.