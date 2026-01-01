Парламентарната група на ГЕРБ - СДС ще подкрепи и трите законопроекта, които касаят устройствения закон на съдебната власт. Между първо и второ гласуване ще направим предложения за нашите редакции, без да променяме целите на вносителите, имаме съображения за изписването на текстовете. Това каза народният представител от ГЕРБ - СДС и заместник-председател на 52-рото Народно събрание Рая Назарян пред журналисти в парламента преди началото на извънредно заседание на временната комисия по правни въпроси.

Временната правна комисия обсъжда промени в Закона за съдебната власт

И в трите законопроекта се съдържат добри предложения, имат своя временен характер за обезпечаването и провеждането на прозрачна процедура за избиране на членове на Висш съдебен съвет (ВСС) и инспектората към него, както и урежда как да действа сегашният ВСС до избор на нов. Приветстваме своевременното разглеждане на законопроектите, макар и във временна правна комисия, добави Назарян. По думите ѝ основното, което трябва да се проведе, е процедура за добра преценка за професионалните и нравствени качества. Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушат кандидатите и да изберем най-компетентните, заяви Рая Назарян.

Тя допълни, че за сегашните членове на ВВС законодателството трябва да не бъде ограничавано така, че да бъде възпрепятствано функционирането на органа. Назарян каза, че времето между внасянето на законопроектите и свикването на комисията е било прекалено кратко, за да бъдат получени становища на професионалисти. Надяваме се такива да има за второ гласуване, за да имаме конкретни текстове и да не се стига до допускане на намеса на законодателната власт в независимата съдебна власт, каза Назарян.