Временната парламентарна комисия по правни въпроси обсъжда три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), предвиждащи ограничаване на правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат.

Първият законопроект е внесен от Велислав Величков и народни представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Вторият е на Надежда Йорданова и депутати от „Демократична България“, а третият – на Олга Борисова и представители на „Прогресивна България“.

В началото на извънредното заседание председателят на временната комисия Янка Тянкова заяви, че обществените очаквания към работата на депутатите са изключително високи.

„Искрено се надявам, че политическото говорене, което беше в Народното събрание, няма да се пренесе в тази комисия и ще отстъпи място на нормалния тон и нравствени качества“, посочи Тянкова. Тя изрази надежда, че конструктивният тон в комисията ще бъде пренесен и в пленарната зала.

Думата след това бе дадена на вносителя на първия законопроект – депутата от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков. Той заяви, че е можело да се изчака още един ден преди провеждането на заседанието, но представи основните цели на предложенията.

По думите му законопроектът цели да уреди въпроса така, че след 25-30 години парламентарната квота във ВСС да не бъде партийна и политически обвързана.

Величков подчерта, че съдебната власт трябва да бъде независима и освободена от политическо влияние.