Два сигнала за паднали дървета вследствие на силния вятър са получени в следобедните часове в Шумен, съобщават от ОДМВР.

Първият сигнал е подаден в 16:24 часа за паднало дърво на бул. „Велики Преслав“. При пристигането си на място екипите установили, че клони от дървото са засегнали лек автомобил „Мерцедес“ с шуменска регистрация, като са нанесени щети по боята на колата. Дървото е било премахнато, а районът – обезопасен.

По-късно, в 17:11 часа, е получено второ съобщение за паднало дърво на ул. „Стефан Изворски“ в града.

Спасителните екипи установили, че дървото е паднало върху бус „Фолксваген Транспортер“ с пазарджишка регистрация. Клоните са били разчистени, дървото е нарязано, а движението в района е обезопасено за преминаващите автомобили.