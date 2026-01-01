Медицински хеликоптер е транспортирал 71-годишен мъж с черепно-мозъчна травма от Петрич до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) във Фейсбук.

Мисия 240 за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха е реализирана днес от дежурен екип на ЦСМПВ – д-р Стефан Стефанов и медицинска сестра Нина Минкова. Пациентът е 71-годишен мъж в тежко общо състояние с черепно-мозъчна травма. Той е бил приет в МБАЛ – Благоевград, база 2 в Петрич, като след преценка на медицинските специалисти от РКЦ на ЦСМП – Благоевград е подаден сигнал за необходимост от транспортиране до лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Хеликоптерът, пилотиран от капитаните Николай Николов и Велин Андреев, е кацнал на стадион „Цар Самуил“ в Петрич. Пациентът е бил транспортиран с реанимобил от изпращащото лечебно заведение до площадката, след което е качен на борда и транспортиран до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Анна“ в София, където е предаден за лечение.

В понеделник Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха е осъществил още две мисии – за мъж с тежка черепно-мозъчна травма след падане в Смолян, транспортиран от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, както и за жена в епистатус, транспортирана от МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца до УМБАЛ „Света Анна“ в София.

През изминалата седмица са реализирани още пет мисии от различни лечебни заведения в страната.