Полицията в Перник задържа 16-годишен младеж, съпричастен към грабеж над негов съгражданин.

Случаят е от вчера, 13 април. Около 18:30 ч. в пернишкия кв. „Димова махала“ група младежи нападнали 20-годишен мъж и, след като му нанесли побой, му отнели златна верижка, часовник и сумата от 80 евро.

Незабавно след подадения сигнал органите на реда започнали издирване. Малко по-късно един от извършителите е задържан за срок до 24 часа. Установени са и още двама съпричастни, чието задържане предстои.

По първоначални данни потърпевшият и нападателите са фенове на различни футболни отбори, което най-вероятно е в основата на агресивните действия. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата, под чието ръководство разследването продължава.